Fındık toplamak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, kendileri için hazırlanan alanlara yerleşiyor.

İşçiler, Ordu Valiliğince Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde hazırlanan konaklama alanlarında çadırlarını kuruyor.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sağlık görevlileri tarafından işçiler ve ailelerinin ateşleri ölçülüyor, ihtiyaç duyanlara maske veriliyor.

[Fotoğraf: AA ]

Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Birim Sorumlusu hemşire Nigar Bağdatlıoğlu, alanda iki ekip halinde çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalar ağustosa kadar sürecek

Salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bağdatlıoğlu, işçileri virüsten nasıl korunabileceklerine ilişkin bilgilendirdiklerini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Çadırları tek tek ziyaret ettiklerini, gebe, kronik hasta olup olmadığını belirlediklerini anlatan Bağdatlıoğlu, çalışmalarının ağustos sonuna kadar süreceğini vurguladı.

Ailesiyle Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi Mahmut Dağ, bu sene hasattan umutlu olduklarını söyledi.