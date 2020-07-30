Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 30 Temmuz güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 30 Temmuz’da gram altın 438 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte 30 Temmuz güncel altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 438,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.911,00 lira oldu.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 438 lira 60 kuruşken satışı ise 438 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 706 lira satış fiyatı 711 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 30 Temmuz güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
437,60
|
437,80
|
438,60
|
438,80
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
2.884,00
|
2.905,00
|
2.890,00
|
2.911,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
399,00
|
403,00
|
400,00
|
404,00
|
Lira(Tam) Ziynet
|
2.818,00
|
2.938,00
|
2.825,00
|
2.845,00
|
Yarım Ziynet
|
1.409,00
|
1.419,00
|
1.413,00
|
1.423,00
|
Çeyrek Ziynet
|
705,00
|
710,00
|
706,00
|
711,00