İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 438,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.911,00 lira oldu.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 438 lira 60 kuruşken satışı ise 438 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 706 lira satış fiyatı 711 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 30 Temmuz güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: