Mor çiçeği ve narin yapısıyla kendine hayran bırakan bir orkide türü olan salep, görüntüsüyle göze hitap ederken toprak altında oluşturduğu yumrularıyla da Türk mutfağının vazgeçilmez baharatı.

Doğada yabani olarak yetişen salep bitkisinin yaygınlaşması için Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirme çalışmaları yürütülüyor.

Geçen yıl ki denemelerde başarı yakalanınca bu yıl 28 üretici salep ekti. Hasat üreticinin yüzünü güldürdü.

Kilosu 300 liradan satılıyor

Taze salebin kilosu 300, kuru toz hali ise bin 800 liradan alıcı buluyor.

Salepin dondurma üretimi için önemini vurgulayan Erdemli Tıbbı ve Aromatik Bitki Üreticileri Derneği Başkanı Adem Arslan, " Türkiye'nin hatta dünyanın salep bitkisinden elde edilen salep tozuna çok büyük ihtiyacı var. Özellikle de salep olmazsa dondurma olmaz. Her zaman büyük bir talep var. Bu talep de karşılanamadığı için fiyat politikası devamlı yukarıya doğru giden bir ürün" dedi.

Salep üretiminde bu sezon 4 ton rekolte bekleniyor.