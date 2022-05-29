Bakanlığın nisan ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 706 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 13 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Nisanda firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 19 oldu.

Öte yandan söz konusu ayda 4 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.