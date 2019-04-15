Mersin'in Silifke ilçesinde, üretici Hamza Gökler’in serasında hasadı yapılan yaklaşık 100 kilogram kayısı İstanbul’a gönderildi.

Gökler, ilk kayısı hasadını yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu yıl hava şartlarının biraz sert geçtiğini ve bu nedenle hasadın bir hafta geç yapıldığını vurgulayan Gökler, ilk ürünlerin kilogramının 35-40 lira olduğunu belirtti.

Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses de hasat edilen kayısının gelen talebe göre İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin değişik illerine gönderileceği bilgisini verdi.

Bu yıl ilçe genelindeki bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 10 bin ton kayısı hasadının yapılmasının beklendiğini aktaran Gürses, ürünlerin yaklaşık 2 bin tonunun ise talebe göre birçok ülkeye ihraç edileceğini anlattı.

Kaynak: AA