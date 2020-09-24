Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığının altı çizildi.

DSİ Genel Müdürü Yıldız da sulama, içme suyu ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Mersin Aksıfat Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını belirtti. Yıldız, "Mersin'in Silifke ilçesinde çalışmaları devam eden barajın bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla 89 bin 780 dekar tarım arazisinin sulanması ve Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı mahallelere içme suyu temini sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Ekonomiye 198 milyon 500 bin lira gelir sağlayacak

Barajın temelden yüksekliğinin 83 metre ve 60,62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğu bilgisini veren Yıldız, "Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık yaklaşık 198 milyon 500 bin lira gelir sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.