Ekonomi
Merkez Bankasından swap işlemlerinde 1,3 ve 6 ay vade kararı
05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:11 - Son Güncelleme 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:16
Merkez Bankasınca, 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verildi.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, TL ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle, 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verildi.
Kaynak: AA
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