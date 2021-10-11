Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

İlk kez milletvekillerinin karşısına çıktı.

Kavcıoğlu, enflasyonda gözlenen yükselişte gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıkların etkili olduğuna vurgu yaparak, yükselişin geçici unsurlardan kaynaklı olduğunu söyledi.

"Rezervler istikrar kazandı"

Kavcıoğlu'nun gündeminde Merkez Bankası'nın rezervleri de vardı.

"Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçlamaktayız. Rezervler son dönemde istikrar kazanmış olup güçlü bir artış eğilimi göstermektedir. Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir."

"Sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkiliyor"

Merkez Bankası Başkanı güçlü parasal sıkılaştırmanın ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladığını belirten Kavcıoğlu, altın ithalatındaki düşüşün cari işlemler dengesini etkilediğini söyledi.

"Olumlu dış talep koşulları ve sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir."

Kavcıoğlu, aşılamanın hızlanmasıyla salgından olumsuz etkilenen sektörlerin canlanacağını da aktardı.