Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 60'ın üzerinde ülkeye ihraç edilen limondan geçen yıl 273 milyon 806 bin dolar elde edildi.

Bu yıl ise rekoltenin artması ihracata da yansıdı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 124 milyon 20 bin dolar olan limon ihracatı bu yılın 9 ayında yüzde 48'lik artışla 184 milyon 49 bin dolara çıktı.

Limon ihracatında ilk sırada 48 milyon 316 bin dolarla Rusya yer alırken, bu ülkeyi 43 milyon 650 bin dolarla Irak ve 18 milyon 516 bin dolarla Romanya takip etti.

Hedef 300 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar 16 milyon dolara çıktığını söyledi.

Hayrettin Uçak, erkenci limon çeşitleri hasadının Akdeniz Bölgesi'nde ağustosta başladığını, eylül ve ekimde de diğer çeşitlerin hasadının devam ettiğini anlattı.

Bu yıl kalite ve verimin sevindirici olduğunu vurgulayan Uçak, "Yıl sonunda limon ihracatında hedefimiz 300 milyon dolar" dedi.

"Arjantin limonunu bekliyoruz"

Uçak, Türkiye'den limon ithal eden firmaların bu yıl yavaş davrandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Önceden bize yaz aylarında ihracata ne zaman başlayacağımızı soran firmalar bu sene yeni yeni aramaya başladı. Bunu araştırdık. Arjantin limonlarının sezonunun uzamasından kaynaklı olduğunu öğrendik. Yurt dışında birçok firmanın elinde Arjantin limonu var şu an. Bunlar bitince bize dönecekler. Bu dönüşle artış daha da hızlanacaktır."

Geçen yıl limon ihracatına ön izin şartı getirildiğini anlatan Uçak, bunun tüketiciyi korumak için yapıldığını, bu yıl ise böyle bir durumun henüz beklenmediğini söyledi.