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Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde
[Fotoğraf: AA]
Merkez Bankası’nın rezervleri 21 ayın zirvesine çıkarken, altın rezervleri ise ilk kez 30 milyar doları aştı.
Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri yayımladı.
Buna göre, 28 Şubat’ta bankanın brüt döviz rezervleri 4 milyar doların üzerinde artış göstererek 77,4 milyar dolara yükseldi.
Altın rezervleri ilk kez 30 milyar doların üzerine çıktı
Geçen hafta altın rezervleri ise 759 milyon dolar artış gösterdi. Böylece Merkez Bankası’nın altın rezervleri ilk defa 30 milyar doların üzerini gördü.
Bankanın toplam rezervleri ise geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 5,1 milyar dolar artış yaşadı.
Toplam rezerv 107,8 milyar dolara ulaştı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 107,8 milyar dolara ulaştı.
Toplam rezervler 2018 yılının Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Etiketler: Merkez Bankası dolar altınSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 17:42
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