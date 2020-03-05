Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri verilerini açıkladı. Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri yüzde 22,15 artışla 67 milyar lirayı aştı.

Sebzelerin üretim değeri ise yüzde 21,87 yükselerek 50 milyar 45 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl, nohudun fiyatı yıllık yüzde 29,04 azaldı. Bir önceki yıla göre en az artış kırmızı mercimek fiyatlarında yaşandı.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,65 arttı, 77 milyar 55 milyon lira oldu.