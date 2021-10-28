TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 509 milyon dolar düşüşle a 85 milyar 447 milyon dolara gerildi. Brüt döviz rezervleri, 15 Ekim'de 85 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 78 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 773 milyon dolardan 39 milyar 695 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 587 milyon dolara düşerek 125 milyar 729 milyon dolardan 125 milyar 142 milyon dolara geriledi.