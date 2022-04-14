Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri 110 milyar dolar oldu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Nisan haftasında 952 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 8 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 861 milyon dolar artışla 67 milyar 718 milyon dolara çıktı.
Brüt döviz rezervleri, 1 Nisan'da 66 milyar 857 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 91 milyon dolar artarak 42 milyar 104 milyon dolardan 42 milyar 195 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 952 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolardan 109 milyar 913 milyon dolara çıktı.
Etiketler: Dolar Merkez Bankası
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