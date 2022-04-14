Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 861 milyon dolar artışla 67 milyar 718 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 1 Nisan'da 66 milyar 857 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 91 milyon dolar artarak 42 milyar 104 milyon dolardan 42 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 952 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolardan 109 milyar 913 milyon dolara çıktı.