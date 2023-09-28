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Ekonomi
AA 28.09.2023 09:42

Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti

Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 30,75'e çıkarıldığını duyurdu.

Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti

Merkez Bankası'nın reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.

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