Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor
[Fotograf: AA]
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankasını eylül sonu itibarıyla program dahilinde İstanbul’a taşımaya çalışıyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Merkez Bankası'nın eylül sonu itibarıyla program tahilinde İstanbul'a taşınmasına çalıştıklarını belirtti.
Etiketler: Merkez Bankası
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