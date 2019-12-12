Ekonomi
Merkez Bankası faizi indirdi12 Aralık 2019 Perşembe 14:00 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 14:12
Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte" açıklamasını yaptı.
Kurul aynı zamanda, güncel tahminlerin 2020 için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret ettiğini açıkladı.
Para Politikası Kurulu, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
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