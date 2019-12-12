Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte" açıklamasını yaptı.

Kurul aynı zamanda, güncel tahminlerin 2020 için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret ettiğini açıkladı.

Para Politikası Kurulu, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

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