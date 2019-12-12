Yatırımcı İlişkileri Zirvesi İstanbul'da başladı.

"Yatırımcıların yüzde 70'i şirketlerle birebir görüşmeyi önemsiyor"

Yatırımcı İlişkileri Derneği TÜYİD tarafından organize edilen zirveye yurt içi ve yurt içinden birçok şirket katıldı. Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla zirvenin açılışında bir konuşma yaptı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Atilla, şunları söyledi:

"Algoritmik yatırım seçeneklerinden tutun da yapay zekaya kadar bir çok alanda farklı açılımlar oluyor fakat hala araştırmalar gösteriyor ki yaklaşık yüzde 70'e yakın yatırımcı ya da hissedar veya bu alana yatırım yapmak isteyenler, şirketlerle birebir görüşmeyi en önemli kriter arasına alıyorlar. Dolayısıyla yatırımcı ilişkilerinin önemi artarak devam edecek."

"Yabancı yatırımcılar, şirketlerinizle birlikte Türkiye'yi de tanıtın"

Atilla, yatırımcı ilişkileri çalışanlarının, kendi şirketlerinin yanı sıra Türkiye'yi de tanıtmaları gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

"Ülkemizin de tanıtımına çok ciddi katkıda bulunuyorlar. Dolayısıyla kurumlarını izah ederken, anlatırken ülkemizi tanıtımının mutlaka yapılması ve bunu ön planda tutmalarını özellikle istirham ediyorum. Çünkü biz birlikte olduğumuz zaman varız o zaman başarılı olabiliriz."

Birçok oturum ve panelin düzenlendiği zirvede yatırımcı ilişkileri tüm yönleriyle ele alındı.

Kaynak: TRT Haber