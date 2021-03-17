Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
[Fotoğraf: AA]
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yarın toplanacak.
Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu.
Etiketler: Merkez Bankası
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