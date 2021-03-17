ABD Seyahat Derneği'nin verilerine göre, ABD'de 2019'da yaklaşık 1,2 trilyon dolar olarak kaydedilen seyahat harcamaları, geçen yıl 680,3 milyar dolara geriledi.

Böylece ülkedeki seyahat harcamaları 2020'de 492,3 milyar dolar azaldı. Amerikalıların seyahat harcamalarındaki bu düşüş, yüzde 42'lik bir azalışa denk geldi.

Seyahat harcamalarındaki azalış, ülke ekonomisinde 1,1 trilyon dolarlık kayba neden olurken; seyahat endüstrisinde doğrudan veya dolaylı 5,6 milyon kişi işini kaybetti.

Öte yandan ülkede, seyahatten elde edilen vergi geliri, 2020'de yaklaşık 57 milyar dolar azaldı.