Açık 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 22.06.2023 00:55

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Karar için gözler saat 14.00'e çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı belli olacak.

Banka geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Faiz oranında en son değişiklik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında yapılmıştı. Politika faizi 50 baz puan indirilmişti.

Faiz artırımı yönündeki en son karar ise Mart 2021'de verilmişti. Piyasaların odağında, karar metninde verilecek mesajlar da olacak.

Para politikası duruşu ve enflasyon gelişmelerine ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

 


 

ETİKETLER
Faiz Merkez Bankası
Sıradaki Haber
TMO: Hububat hasadı yüzde 10 seviyesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:09
Antalya'da zincirleme kaza: 5 yaralı
01:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten BAE’ye ziyaret
02:31
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete’de
00:53
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 1 ölü, 12 yaralı
00:51
Venezuela hava sahasına giren uçağı düşürdü
00:49
Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran kişiye 12 yıl 7 ay hapis
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
FOTO FOKUS
Fabrikanın duvarı böyle yıkıldı
Fabrikanın duvarı böyle yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ