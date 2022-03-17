Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 08:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası bugün saat 14.00'te yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanıyor.
Kurul bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Ekonomistler, bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor.
Para Politikası Kurulu, kararını 14.00'te açıklayacak.
Fiyat istikrarı mesajı verilmişti
Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.
Etiketler: Faiz Merkez Bankası
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