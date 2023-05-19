Merkez Bankası faiz kararını 25 Mayıs'ta açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 25 Mayıs Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.