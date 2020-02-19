Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz indirdi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Merkez Bankası, politika faizini 0,50 puan indirimle yüzde 10,75'e çekti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ikinci toplantısında yine indirime gitti.
Politika faizini yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.
Böylece Merkez Bankası, son altı toplantıda faizi 13,25 puan indirmiş oldu.
Açıklamada, ekonomideki toparlanma eğiliminin sürdüğü ifade edildi.
Enflasyon görünümündeki iyileşmeye vurgu yapıldı. Enflasyonun yıl sonu tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu olacağı belirtildi.
Koronavirüsün etkilerine de dikkat çekildi. "Salgın hastalığın sermaye akımlarına etkisi izleniyor" denildi
Bundan sonraki süreçte para politikasındaki temkinli duruşun sürdürüleceği de vurgulandı.
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