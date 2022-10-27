Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 10:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini, yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye yukarı yönlü güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, orta vadeli tahminler üretilirken, başlangıç noktası olarak iktisadi görünümü esas aldıklarını söyleyerek şunları kaydetti;
Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 65,2, 2023 sonunda yüzde 22,3 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.
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Etiketler: Enflasyon Merkez Bankası Son Dakika
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