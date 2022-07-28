Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60,4, 2023 sonunda yüzde 19,2 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankasında düzenlenen "Enflasyon Raporu 2022-III Bilgilendirme Toplantısı"nda, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 60,4 olarak güncellendiğini söyledi.
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