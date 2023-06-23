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Ekonomi
DHA 23.06.2023 16:31

Merkez Bankası Başkanı Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi’nde banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltildi.

Piyasalarda hareketliliğe neden olan kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.

Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

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