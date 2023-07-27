Merkez Bankası Başkanı Erkan açıklama yapıyor

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Faiz artırım kararlarımız ve kredi sıkılaştırma kararlarımızın olumlu etkilerinin bir kısmını 2023'ün sonunda hissetmeye başlayacağız.

Kur ve mali tedbirler nedeniyle enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz.

Ülkemizde enflasyon ekim ayındaki zirve noktası olan yüzde 85,5'ten haziran itibarıyla yüzde 38,2'ye gerilemiştir. Bu gelişmede döviz kurundaki istikrar ve gerilemeye başlayan küresel emtia fiyatları etkili olmuştur. Alt grupların haziran ayı yıllık enflasyonuna olan katkılarına baktığımızda, enflasyonun gerilemesine en büyük katkı küresel emtia fiyatlarından olumlu etkilenen temel mal, gıda ve özellikle enerji kalemleri olmuştur. Diğer taraftan enflasyondaki ataleti yansıtan hizmet grubunun katkısı 15 puan civarında yatay seyretmektedir.

Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde güçlenme işaret etmiştir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur gelişmeleriyle hizmet enflasyonundaki katılık belirgin olmuştur. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler, iktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talebin etkili olduğunu göstermektedir.

Ayrıntılar gelyior...