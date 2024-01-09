Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak hesaplandı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı 2023'ün ikinci 6 ayında yüzde 6 maaş zammı alan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi, hesaplamalara göre, bu dönemde oluşan enflasyon farkını alacak.

Buna, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı 2024'ün ilk 6 ayına ait yüzde 15 zam da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 49,25 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışından doğan 14 günlük fark ödemelerinin de bu ay yapılması bekleniyor.

Seyyanen ödemelere zam nasıl yansıyacak?

Ayrıca daha önce memura oransal olarak yapılan zammın yanında 8 bin 77 lira ilave (seyyanen) ödeme yapılmıştı. Bu ay yapılan zammın ilave ödemeye etkisine ve maaş artışlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

2023 yılının temmuz ayında memur maaşlarına oransal artışın yanı sıra kamuoyunun seyyanen artış diye bildiği 8 bin 77 liralık bir artış yapılmıştı. İlave ödeme bunun adı. Kamuoyu her ne kadar bunun adını seyyanen diye ifade etse de, teknik olarak bordrolarda bu ilave ödeme diye geçiyor. Memur maaş artışlarından doğrudan etkilenen bir kalem. Memur maaşlarını etkileyen birçok kalem var. Ele geçen memur maaşı bu kalemlerin toplamından oluşuyor.

"12 bin 55 lira olarak maaşlara yansıyacak"

Bütün bunlar toplanıyor ve memur maaşı belirleniyor. Artık bu kalemlerden biri de 8 bin 77 lira olarak temmuz ayında maaş bordrolarına eklenen ilave ödeme var. Bu ilave ödeme de örneğin ocak ayında yüzde 49,25 artış yapıldı. Bu artış bu kalemi de etkiliyor. 8 bin 77 liralık ilave ödemeye yüzde 49,25'lik bir artış sağlanacak. Bu bir gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu olarak maaşlara eklendi. 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bir rakam olarak bordrolarda yer alıyor. Bu rakam temmuz ile aralık ayında 8 bin 77 lira olarak net yansımıştı. Ocak ayından itibaren de 12 bin 55 lira olarak maaşlara yansıyacak.

"Maaşların bir bölümüne artış yapmama gibi bir durum söz konusu değil"

Bundan sonra örneğin 2024 temmuz ayında memur maaşlarına ne kadar artış yapılırsa bu rakam da artık artıştan yararlanacak. Kamuoyunda memura verilen yüzde 49,25'lik artıştan seyyanen olduğu zannedilen ama teknik adı ilave olan bu rakamın etkilenmeyeceği iddiasının doğru olmadığını hemen ifade edelim. Dolayısıyla örneğin bir memurun 30 bin lira aldığını varsayalım aralık ayında. Bunun 22 bin lirası diğer kalemlerin toplamı, 8 bin 77 lirası da ilave ödemenin kalemi toplam 30 bin lira aldığını varsayalım. Bu kişinin maaşı 30 bin lirası yüzde 49,25 oranından artacak yaklaşık diyelim ki 45 bin liralık bir artış olacak. Dolayısıyla maaşlarda, maaşın bir bölümüne yüzde 49,25, 8 bin 77 liralık kısmına artış yapmama gibi bir durum söz konusu değil. Eline geçen maaş neyse bu yüzde 49,25'ten yararlanacak. Fakat ilave ödeme aralık ayında 8 bin 77 liraydı. Ocak ayından haziran ayına kadar ilk 6 aylık dönemde 12 bin 55 lira olarak bordrolarda görülecek. Bu da zaten yüzde 49,25 artışın sonucu olarak ortaya çıkıyor.