Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi açıklandı.

Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

"Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artışları 8,45, yine BAĞKUR ve SSK emeklilerinin de maaş artışları 8,45 oranında olacak."



Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Gör. Tarkan Zengin, detayları @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/X15sTmgIOq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

Böylece 6 aylık dönemde, yılbaşında belirlenen yüzde 3'lük zam aşıldı. Buna göre, memurlar ve emekliler yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Zam oranının ise yüzde 8,45 olması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

"Maaş artışları yüzde 8,45 oranında olacak"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, açıklanan enflasyon verilerini TRT Haber'e değerlendirdi.

Maaş artışlarının son 6 aylık TÜFE'ye göre belirlendiğini belirten zengin, "Bu çerçevede, memurların ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaş artışları 8,45, yine Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin de maaş artışları yüzde 8,45 oranında olacak." dedi.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarının toplu sözleşmeye göre yapıldığını belirten Zengin, zamların, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından ocak ve temmuz ayında yüzde 3 olarak belirlendiğini hatırlattı.

TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı için de enflasyon farkı ödeneceğini dile getiren Zengin, "Bu çerçevede baktığımızda memurlara ve memur emeklilerine, temmuz ayında yüzde 3, 5,45 de enflasyon farkı olmak üzere toplamda 8,45 maaşları zamlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının da son 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında olduğunu kaydeden Zengin, emeklilerin de yüzde 8,45 TÜFE oranında zam alacağını söyledi.

"Yaklaşık 18 milyon kişiyi ilgilendiriyor"

Rakamların doğrudan yaklaşık 18 milyon kişiyi ilgilendirdiğini vurgulayan Zengin, şunları söyledi:

"Biz sadece emeklilerin maaşının etkilendiğini düşünüyoruz. Bir kere doğrudan yaklaşık 18 milyon kişiyi ilgilendiriyor. 13 milyon emeklimiz var. Bu emekliler tabii yaşlılık aylığı alanlar değil, malullük, ölüm aylığı ve iş görmezlik aylığı alanlar yaklaşık 13 milyon. Sözleşmeliler dahil olmak üzere aktif çalışan memur sayısı 3,5 milyon. 1,5 milyon civarında evde bakım maaşı alan var. Engelli maaşı ve 65 yaş aylığı alanlar da dahil edildiğinde yaklaşık 18 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor."

Kıdem tazminatı tavan tutarı da belli oldu

Zengin, "Aynı zamanda burada kıdem tazminatı tavanı da memur maaşlarına göre belirlendiği için milyonlarca kamu işçisinin alacağı kıdem tazminatı tavan tutarını da bugün açıklanan rakam belirliyor. Kıdem tazminatı tavan tutarı 7 bin 638 liraydı. Bunun üzerine 8,45’lik oranı ilave ettiğimizde de yeni kıdem tazminatı tavan tutarı ortaya çıkacak." dedi.