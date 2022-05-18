Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 23:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meclis'te bankacılık kanunu mesaisi
Bankacılık kanununda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.
Genel Kurul gündemindeki ekonomiye ilişkin kanun teklifine göre, kur korumalı mevduat sisteminde şirketlerin vergi istisnası devam edecek.
Bankalarda mevduat hesaplarına sağlanan sigortanın kapsamı genişletilecek.
Tasarruf mevduatı sigorta fonunun idari yapısında da değişiklik yapılacak.
Meclis Genel Kurulunda ele alınan teklifin maddelerinin görüşmelerine önümüzdeki hafta devam edilecek.
Etiketler: TBMM Ekonomik Düzenlemeler Bankacılık
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