MASAK aracılığıyla el konulan mal varlığı tutarı 1 milyar liraya yaklaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemelerle, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında şans oyunları vergi (ŞOV) oranları değiştirilirken, dağıtılacak ikramiye oranı yüzde 83'ten yüzde 93'e çıkarıldı.

Yapılan bu iki düzenlemeyle Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yasa dışı bahisle mücadelesinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Yükümlü kuruluşlardan gelen şüpheli işlem bildirimleri üzerine analiz çalışmaları yapan MASAK, yükümlülerden yasa dışı bahis şüphesiyle bildirilen işlemleri Bakanlığın "oluruyla" erteleyerek analiz ediyor.

10 binlerce kişi hakkında analiz yapıldı

Analiz sonuçları, adli ve kolluk mercileriyle paylaşılarak hem soruşturma açılması sağlanıyor, hem de suçtan elde edilen mal varlıklarına el konuluyor. Yürütülen faaliyetle 10 binlerce kişi hakkında analiz yapılırken, bu çerçevede el konulan mal varlığı tutarı son 5 yılda 1 milyar liraya yaklaştı.

Büyük bahis baronlarının milyonlarca dolarlık kripto varlığına el konuldu

Stratejik analiz çalışmalarıyla da yasa dışı bahisle mücadele eden MASAK, bu yolla büyük veri kümelerini inceliyor. Binlerce kişinin finansal hareketleri çeşitli algoritmalar yardımıyla analiz edilerek, suç şüphesi içeren durumlar, ilgili mercileriyle paylaşılıyor. Bu yöntemle, özellikle büyük bahis baronlarının milyonlarca dolarlık kripto varlığına el konulması sağlandı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü veya adli mercilerden gelen analiz ve inceleme talepleri de MASAK tarafından değerlendirilerek soruşturmalara katkıda bulunuluyor. MASAK, bahis çeteleriyle yapılan tüm mücadelelerde görev üstlenirken, tüm bu süreçlerde gerek kolluk gerekse adli mercilerle sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanıyor.