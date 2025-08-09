Açık 30ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.08.2025 12:24

Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan "Market Fiyatı" uygulamasının Google Play ve App Store'da yer aldığını bildirdi.



Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu uygulamanın TÜBİTAK tarafından geliştirildiğine işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan 'Market Fiyatı' uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

Market Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tübitak
