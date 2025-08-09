Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 09.08.2025 12:24

Market fiyatı uygulaması artık mobilde

TÜBİTAK tarafından geliştirilen Market Fiyatı uygulaması artık sanal uygulama marketlerinden indirilebiliyor. Uygulama, tüketicilere farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırma ve barkod okuma imkanı sunuyor.

Market fiyatı uygulaması artık mobilde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelişmeyi Türkiye’nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal hesabından duyurdu. Market Fiyatı uygulamasının artık mobil marketlerden indirilebileceğini açıkladı.

Bakan Kacır, "Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz." dedi.

Söz konusu uygulamanın TÜBİTAK tarafından geliştirildiğine işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan 'Market Fiyatı' uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

"Uygulama ile fahiş fiyatla mücadelemizde önemli bir ilerleme sağlanacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Market Fiyatı" mobil uygulaması sayesinde vatandaşların farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkanı bulabileceklerini belirterek, "Fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizde, önemli bir ilerleme daha sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Bolat, "Market Fiyatı" mobil uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türk milletinin alın teri ve emeğinin karşılığını korumak, fahiş ve haksız fiyatlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek için etkin adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Bolat, gelişen teknolojiyi, bu amaç doğrultusunda kullanarak, yeni nesil çözümlerle adil bir piyasa tesisi için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bolat, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) destek ve işbirliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının, artık Google Play ve App Store'da vatandaşın hizmetinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız, farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkanı bulabilecektir. Fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizde, önemli bir ilerleme daha sağlanacaktır. Helal rızkın bereketi, ticarette adaletle yaşar. Ticarette adaleti tesis etmek için, tüm ilgili ve yetkili kurumlar olarak hep birlikte, üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye devam edeceğiz inşallah."

ETİKETLER
Market Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tübitak Ömer Bolat
Sıradaki Haber
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevde 3 yılı geride bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Memur toplu sözleşme sürecinde gözler hükümetin teklifinde
16:59
Minguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
17:13
İletişim Başkanı Duran: Aliyev ile Paşinyan'ın imzaladıkları memorandum, barış için önemli aşama
16:18
Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de yapılacak
16:13
Gazze’de havadan atılan yardım kutusunun düştüğü çocuk hayatını kaybetti
14:30
Kanseri yendi, yazdığı kitapla hastalara umut oldu
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
FOTO FOKUS
Minguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Minguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ