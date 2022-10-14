Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mamak'taki Bayındır Barajı'na GES kurulacak
ASKİ Genel Müdürlüğü, Mamak'taki Bayındır Barajı'nda yüzer güneş enerji santrali kuracak.
ASKİ AR-GE Dairesi Başkanlığının yürüttüğü çalışma ile Bayındır Barajı'nda güneş enerjisi vasıtasıyla elektrik enerjisi üretim sisteminin kurulumu ve şebekeye bağlanması amaçlanıyor.
Mamak'ta inşa edilecek 990 kWp gücündeki santralin yapımı için 17 Ekim Pazartesi günü ihale düzenlenecek.
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.
210 günde tamamlanacak
İhale sürecinden sonra santral yapımının 210 günde tamamlanması planlanıyor.
Etiketler: Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Ankara
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