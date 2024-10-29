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Ekonomi
AA 29.10.2024 13:04

Malatya'dan 9 ayda 303 milyon dolarlık ihracat

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı Malatya'dan 9 ayda, kuru meyveden tekstile kadar farklı kalemlerde 303 milyon 55 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Malatya'dan 9 ayda 303 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da eylül ayında 45 milyon 702 bin dolarlık dış satım yapıldı.

İhracatını bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artıran Malatya, 303 milyon 55 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Söz konusu 9 aylık süreçte Malatya, kuru meyve ve mamullerinden 144 milyon 631 bin dolar, elektrik ve elektronikten 30 milyon 523 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamullerden 22 milyon 219 bin dolar, makine ve aksamlarından 18 milyon 950 bin dolar, meyve ve sebze mamullerinden 15 milyon 145 bin dolar, tekstil ve ham maddelerinden 12 milyon 995 bin dolar gelir elde etti.

Yıl sonu hedefi 500 milyon dolar

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, her geçen ay ihracatlarını artırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sadıkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarifi zor acılar yaşadıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Depremin ekonomik ve sosyal etkisi hala devam ediyor, yıllarca da devam edeceğe benziyor. İhracat, ülkemiz ve ilimiz ekonomisi için hayati öneme haiz. Malatya olarak 2024 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 303 milyon 55 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Şehrimizin ana ihracat kalemi kuru kayısı olsa da farklı sektörlerde ihracat yapan firmalarımız da var. Küresel ihracatın daraldığı bu dönemde bizim inovatif (yenilikçi) ve yüksek katma değerli ürünleri ihracat kalemlerimize katmamız kaçınılmaz. İhracatımız tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonu hedefimiz 500 milyon dolar. Bunun için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Yükte hafif, pahada ağır ürünlerin ihracatını gerçekleştirecek fabrikaların sayılarını artırmaları gerektiğini dile getiren Sadıkoğlu, ihracatçıların elini güçlendirecek yeni teşviklere ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

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