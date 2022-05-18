Ocak-nisan döneminde Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar doları geçerken, AB ülkeleri içinde en fazla ihracat artışı yüzde 17 ile İtalya'da gerçekleşti.

ABD'ye miktar bazında ihracat ilk 4 ayda Ocak-Nisan 2021 ile aynı seviyede olmasına karşın elde edilen gelir yüzde 12,6 artış kaydetti. Savaşın devam ettiği Ukrayna'ya makine ihracatı 67,7 milyon dolarda kalırken, yüzde 17,5 artışın yaşandığı Rusya'da bu rakam 250 milyon dolara yaklaştı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Almanya'ya yapılan makine ihracatının yıl sonunda 3 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi.

"Satın almacıların yeni tedarik merkezi Türkiye"

Kutlu Karavelioğlu, Almanya'da 10 bin üyesi bulunan Almanya Satınalmacılar Birliği'nin (BME) yaptığı son araştırmaya değinerek, şöyle konuştu:

"BME üyeleri, yılda 1,3 trilyon avro büyüklüğünde satın alma işlemi yapıyor. Ankete katılan Alman işletmelerin yüzde 75'i olası bir doğal gaz ambargosu gündeme geldiğinde kendilerinde ve iç tedarikçilerinde üretimin tamamen duracağına inanıyor. Anket, Alman firmalarının tedarik radarını öncelikle Türkiye'ye yönelttiklerini gösteriyor. Satın almacılar, işlerini garanti altına alabilmek için AB ülkeleri dışında, en önemli tedarik merkezi olarak Türkiye'yi görüyor."

"Siparişler artıyor"

Karavelioğlu, Almanya'dan her ay 250 milyon dolarlık makine siparişi geldiğini anlatarak, "İşletmelerimize son 2 aydır başta Almanya olmak üzere AB genelindeki firmalardan gelen ziyaretler ve siparişler artıyor. Ancak Almanya'nın mevcut durumdan çok daha fazla bir potansiyel taşıdığını biliyoruz. Avrupa müşteri portföyümüzü hızla zenginleştireceğiz ve ürün portföyümüzü zenginleştireceğiz" dedi.

"Makine üretimi artıyor, ithalatı hız kesiyor"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Karavelioğlu, ilk çeyrekte makine ihracatının yüzde 9,3 artarken, ithalattaki yükselişin yüzde 2,8'de kaldığını vurgulayarak, üretimin arttığını ve ithalatın hız kestiğini söyledi.

Üretimlerinin ve yatırımlarının rakip ülkelerden fazla arttığına dikkat çeken Karavelioğlu, AB makine sanayisinin yüzde 12 üretim artışı sağladığı 2021'de Türkiye'nin üretimindeki yükselişin yüzde 32 olarak gerçekleştiğini anlattı.