Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın nisan ayında 1 milyar 251 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2022'nin aynı döneminde 1 milyar 401 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, nisanda en fazla ihracat 141,8 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, 140,2 milyon dolarla Almanya ve 83,8 milyon dolarla Fransa ve 66,1 milyon dolarla İtalya takip etti.

İran'a yapılan elektrik-elektronik ihracatının nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 195,5 artarak 33,6 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti. Elektrik-elektronik ihracatının arttığı ülkeler arasında, yüzde 102,1 artış ve 35,3 milyon dolarla Bulgaristan, yüzde 55,6 artış ve 50 milyon dolarla İsrail, yüzde 41,3 ve 26 milyon dolarla Yunanistan öne çıktı.

Orta Doğu ülkelerine elektrik-elektronik ihracatı yüzde 48 arttı

Elektrik-elektronik sektörünün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. 2021'in nisan ayında AB ülkelerine 577,4 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,1 artışla bölgeye 647,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AB ülkelerini, 191,9 milyon dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti. Orta Doğu ülkelerine yapılan elektrik-elektronik ihracatının yüzde 48,3 artışla 182,7 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti. Sektörün Afrika ülkelerine yaptığı ihracat ise yüzde 10,7 artışla 125,5 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 671,8 milyon dolarla nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik sektöründeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 arttı.

Elektrik-elektronik ihracatında İstanbul'u, 217,8 milyon dolarla Manisa, 92,4 milyon dolarla İzmir ve 76,6 milyon dolarla Denizli takip etti.