Temel sanayi ürünlerine üretimine ham madde tedariki sağlayan madencilik sektörü, 2021 yılında 5,93 milyar dolar ihracat ile cumhuriyet tarihi rekoru kırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, madencilik sektörünün 2021 yılındaki 5,93 milyar dolarlık ihracat sayesinde 2020 yılıyla kıyaslandığında yüzde 38,8 değer artışı yaşadığını söyledi.

Toplam doğal taş ihracati 2 milyar doların üzerince

Geçen yıl metalik cevherlerin bir önceki yıla göre yüzde 56,2’lik artış gösterdiğini belirten Dinçer, “2,14 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırada yerini aldı. İkinci sırada yüzde 21,3’lük artış ve 1,28 milyar dolar ile işlenmiş doğal taş, üçüncü sırada yüzde 32,4’lük artış ve 1,1 milyar dolar ile endüstriyel mineraller yer aldı. Toplam doğal taş ihracatımız ise 2,09 milyar oldu” dedi.

Dinçer, madencilik sektörünün 2021 yılında önündeki fırsatları iyi değerlendirdiğini vurgulayarak, “2021 yılı sektörümüz açısından pandeminin yarattığı olumsuz havayı dağıtma ve toparlanma adına bir fırsat yılı oldu. Bunu da sektörümüzün pandemi ve onun oluşturduğu yeni normali en iyi şekilde değerlendirmesiyle açıklayabiliriz” diye konuştu.

Güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik anlayışıyla güçlenen Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesince enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yoluna güçlü adımlarla devam eden Türkiye’nin madencilik ve enerjide üst üste birçok dev hamleyi hayata geçirdiğini söyleyen Dinçer, sektörün başarısının önünde çeşitli engeller yer aldığını ve bunların çözüme kavuştuğu takdirde Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Sürdürülebilir madencilik çalışmaları gündemde

Dinçer, madenciliğin gelişmesi ve yeraltı kaynakların değerlendirilmesi için ruhsat güvencesinin artırılmasının önemli bir nokta olduğuna belirterek, şunları söyledi:

“Sağlanacak ruhsat güvencesi ile firmalarımız yatırım ve ihracat düzeyini daha üst seviyelere taşıyabilirler. Sektörün büyümesinin önündeki diğer unsurlar ise izin süreçlerinin şeffaf ve öngörülebilir olması ile sektörden alınan ruhsat bedeli, devlet hakkı, orman arazi izin bedellerinin artırılması yerine, yatırımı, üretimi ve istihdamı artıracak düzenlemelerin yapılması, hususlarıdır. Ayrıca enerji maliyetleri de önemli bir nokta. Akaryakıt üzerinde yüksek miktarda vergi yükünün bulunması sektör açısından üretim maliyetlerini ciddi oranda etkiliyor. Bundan dolayı işletmelerimize akaryakıtta ÖTV muafiyetinin sağlanması gerekiyor.”

Madencilik sektörünün bu yıl ihracatını 7 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğine dikkati çeken Dinçer, "Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sürdürülebilir madencilik ve bu doğrultuda gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmalarını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

''İhracatçı firmalarımızın mevcut ve hedef pazarlardaki etkinliği artacak''

Dinçer, yurt dışında katıldıkları prestijli fuarlarda ve düzenleyecekleri fiziki ve sanal ticaret heyetleriyle Türk madenlerinin tanıtımını daha geniş kitlelere ulaştıracaklarını vurgulayarak, “Böylelikle ihracatçı firmalarımızın mevcut ve hedef pazarlardaki etkinliği artacak. Önümüzdeki yıllarda doğal taş sektörünün güçlü oyuncularının bir araya geleceği fuarlarda yer almaya devam edeceğiz” dedi.