Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.10.2025 11:00

LPG ithalatı ağustosta yüzde 23 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 azalarak 297 bin 375 ton oldu.

LPG ithalatı ağustosta yüzde 23 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Gürcistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 azalarak 297 bin 375 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 19,27 azalarak 37 bin 101 ton oldu.

İhracat, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 8 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 5,14 artarak 87 bin 121 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 367 bin 479 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 84,16 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,45 ile tüplü LPG ve yüzde 2,39 ile dökme LPG satışları izledi.

ETİKETLER
LPG
Sıradaki Haber
Türkiye'nin petrol ithalatı ağustosta azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
Depremlerden etkilenen Hatay 9 aylık ihracatta Doğu Akdeniz'in lideri
11:50
Taş değil, tarih döşemişler… Bu ev 1800 yıllık 'mektubun' üzerinde duruyor
11:47
Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısı, ilk duruşmada suçunu kabul etti
11:44
Gaziantep mutfağı, AB tescilinde Türkiye’nin lokomotifi
11:36
Kanada: ABD ile askıya alınan müzakereler konusunda "önemli ilerleme" kaydettik
11:37
Manisa'da 5 ilçede eğitime "deprem" arası
Çocuk yaşlarda ilgi duyduğu tespih yapımında kültürel miras taşıyıcısı ünvanı aldı
Çocuk yaşlarda ilgi duyduğu tespih yapımında kültürel miras taşıyıcısı ünvanı aldı
FOTO FOKUS
Sındırgı'daki deprem Uşak ve İzmir'de de hissedildi
Sındırgı'daki deprem Uşak ve İzmir'de de hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ