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Limon ihracatına kısıtlama
Limon ihracatına kısıtlama getirildi. Buna göre limon ihracatı 31 Ağustos'a kadar izne bağlandı.
Limon ihracatı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlandı. Buna göre, talep artışıyla fiyatı yükselen limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar kısıtlama getirildi.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Limon, koronavirüsle mücadelede sıkça tercih edilen kolonya başta olmak üzere birçok alanda kullanılan ürünlerin başında geliyor.
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