Yeni haftada ekonomiyi yoğun bir gündem bekliyor. Piyasalar ocak ayı işsizlik verilerinden, dış ticaret endekslerine kadar bir çok veriyi takip edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Salı günü hazine nakit gerçekleşmelerini açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu ise Çarşamba günü mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımlayacak.

Geçen ay en çok kazandıran yatırım aracı altındı. Geçtiğimiz hafta da altın fiyatları rekor kırdı. Bu hafta da altın fiyatları piyasaların takibinde olacak.

Merkez Bankası Perşembe günü haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak. TÜİK, Cuma günü 3 farklı veriyi açıklayacak. Ocak ayı işgücü istatistikleri belli olacak. Şubat ayı dış ticaret endeksleri ve inşaat maliyet endeksi de takip edilecek veriler arasında.