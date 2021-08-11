Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden yapılan derlemeye göre, turunçgilde bu yılın ocak-temmuz döneminde 734 bin 791 ton ihracat geçekleştirildi. Bu dönemde elde edilen 382 milyon dolarlık gelire en fazla katkıyı limon sağladı.

Ocak-temmuz döneminde 286 bin 855 ton limon ihracatı karşılığında 147 milyon 964 bin dolar döviz girdisi elde edildi.

Limon ihracatı, geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre miktarda yüzde 91, değerde ise yüzde 59 artış gösterdi.

Limonu, mandalina, greyfurt ve portakal izledi

Limondaki ihracat artışı hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindirdi. İhracatta limonu 141 milyon 982 bin dolarla mandalina, 51 milyon 229 bin dolarla greyfurt, 40 milyon 827 bin dolarla portakal takip etti.