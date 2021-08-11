İlk etabı yaklaşık 3 yıl önce açılan İstanbul Havalimanı, 2021 yılının en iyi havalimanları arasında 85 sıra birden yükseldi. Dev havalimanı, dünyada 17'nci sıraya yerleşti.

Uluslararası havacılık sektörünün en önemli kuruluşlarından olan Skytrax, 2021 yılının en iyi havalimanlarını açıkladı. İlk sırayı, Doha Hamad Havalimanı aldı. İkinci sırada Tokyo Hanedi Havalimanı bulunurken, geçtiğimiz yıl zirvede yer alan Singapur Jewel Changi Havalimanı ise 3'üncü sıraya geriledi.

85 sıra birden yükseldi

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, 2021 yılının en gelişmiş havalimanı seçildi. Bir önceki yıla göre 85 sıra birden yükselen havalimanı, 17'nci sıraya yerleşti.

İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı 90 milyon yolcu kapasiteli. 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri. İlk etabı 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı, tamamlandığında 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

Havalimanının ana terminal binası 1,3 milyon metrekare alanı kaplıyor. 2020'de LEED sertifikası alan terminal binası, dünyada bu sertifikaya sahip olan en büyük bina ünvanına sahip.

Airbus A380 ve Boeing 747-800 iniş yapabiliyor

Havalimanına ait büyük uçakların iniş ve kalkışlarına uygun 3,5–4 km uzunluğunda Karadeniz'e dik olan 5 pist ve Karadeniz'e paralel uzanan 1 pist olmak üzere toplam 6 pist bulunuyor. Bu pistler sayesinde F kodlu en büyük yolcu uçakları Airbus A380 ve Boeing 747-800 alana iniş yapabiliyor.

Bulunan iki taksi yolu 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde. Bu taksi yollarının acil pist niteliği bulunuyor. Bunlara bağlı küçük taksi yolları da inşa edildi.

Ödüllü lale figürlü kontrol kulesi

Temeli 2016 Ekim ayında atılan, 90 metre yüksekliğinde ve 17 katlı olarak projelendirilen hava trafik kontrol kulesi, lale figürlü tasarımı ile 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülünü kazanmıştı.