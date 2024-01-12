Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aralık 2023 konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.

Söz konusu ayda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 1 milyon 98 bin 50 TEU'ya yükseldi.

Aralıkta limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 856 bin 514 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 436 bin 28 TEU'ya çıkarken, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları yüzde 1,7 artışla 420 bin 486 TEU'ya yükseldi.

Transit konteyner miktarı bu dönemde yüzde 12,1 artarak 182 bin 348 TEU oldu.

En fazla konteyner elleçleme işlemi, Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Bu başkanlığın idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde 231 bin 932 TEU konteyner elleçlendi. Burayı, Kocaeli ve Mersin liman başkanlıkları takip etti.

Deniz yoluyla yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 55 bin 284 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. En fazla konteyner boşaltması ise Yunanistan'dan gelen konteynerlerde gerçekleştirildi.

Yük miktarı arttı

Aralık 2023'te limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 46 milyon 767 bin 286 ton oldu.

Aralıkta limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyon 48 bin 195 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 14,1 artarak 23 milyon 327 bin 302 ton oldu.

Dış ticaret taşımaları da aynı dönemde yüzde 13,5 artarak 36 milyon 375 bin 497 tona çıktı. Transit yük taşımaları yüzde 27,8 azalarak 5 milyon 238 bin 880 ton, kabotajda taşınan yük miktarı da yüzde 7,9 gerileyerek 5 milyon 152 bin 909 ton olarak belirlendi.

Limanlarda en fazla demir cevheri ve konsantreleri elleçlendi

Aliağa Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 8 milyon 200 bin 904 ton yük elleçlemesi gerçekleştirildi. Burayı, İskenderun ve Kocaeli liman başkanlıkları takip etti.

Elleçleme miktarına göre en fazla artış, aralıkta demir cevheri ve konsantreleri yük cinsinde oldu. Söz konusu ayda limanlarda 1 milyon 706 bin 122 ton demir cevheri ve konsantreleri elleçlemesi gerçekleştirildi. Bu yük cinsini LNG ve motorin izledi.

Deniz yoluyla en fazla ihraç edilen yük cinsi de portland çimento oldu.

Bu yolla yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi, 1 milyon 313 bin 712 tonla İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bu ülkeyi, Mısır'a ve Çin'e yapılan taşımalar izledi.

İthalatta en fazla yük elleçlemesi, 8 milyon 546 bin 764 tonla Rusya'dan yapılan taşımalarda görüldü.