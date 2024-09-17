Parçalı Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.09.2024 11:33

"Latin Amerika ve Karayipler stratejisi" ticarette meyvelerini veriyor

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesiyle yürüttüğü ortaklık ve açılım politikaları her alanda olumlu etkilerini hissettirirken 2000 yılında yaklaşık 920 milyon dolar olan ticaret hacmi de 15 katına yükselerek geçen yıl sonu itibarıyla 14,2 milyar doları buldu.

"Latin Amerika ve Karayipler stratejisi" ticarette meyvelerini veriyor

Türkiye, çok yönlü dış politikası kapsamında LAK bölgesiyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla aktif bir politika izliyor.

1998'de ilan edilen ve 2006'da güncellenerek hız verilen "Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı", özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerin, turizm ve tanıtma faaliyetlerinin, güvenlik ve savunma sanayisi alanında iş birliklerinin geliştirilmesini sağladı.

Türkiye'nin Arjantin, Panama, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Guyana, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay ve Venezuela ile ilişkilerinde yaşanan pozitif ilerleme ticarette de etkisini gösterdi.

LAK bölgesiyle ticaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge turları, ticaret heyeti ziyaretleri ve serbest ticaret anlaşmaları (STA) ile her geçen yıl arttı. Son dönemde COVID-19 salgını yaşanmasına karşın bölgeyle ekonomik ilişkilerdeki gelişme dikkati çekti.

Halihazırda birçok Türk şirketi, Latin Amerika'da başta otomotiv olmak üzere, madencilik ve taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Meksika, Brezilya ve Panama ihracatta öne çıktı

Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin LAK bölgesiyle 2000 yılında yaklaşık 920 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2010'da 5,4 milyar dolara, 2020'de 10,5 milyar dolara ulaştı. COVID-19 salgınının tüm dünyayı etkilediği sonraki yıllarda da ticaretteki artış eğilimi sürerken 2023 sonu itibarıyla ticaret hacmi 14,2 milyar dolara ulaştı.

Meksika, Brezilya ve Panama, bölgeye yapılan ihracatta öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye geçen yıl Meksika'ya 1,2 milyar dolar, Brezilya'ya 823 milyon dolar, Panama'ya ise 385 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

LAK bölgesine ihracatta "mücevherat", "demir ve çelik", "otomotiv" ve "çimento" sektörleri ön planda yer aldı. Bu ülkelerden ithalatta ise tarım ve hayvancılık (soya fasulyesi, canlı büyükbaş hayvanlar, hayvan yemleri), maden ve enerji (taşkömürü, altın ve muhtelif maden cevherleri) sektörleri başı çekti.

Etkin ticaret diplomasisi sürecek

Türkiye, gelecek dönemde de bölgeyle yakın iş birliğini sürdürecek.

Ülkenin 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ına göre, bölge ülkeleriyle mevcut ticaret anlaşmaları derinleştirilecek, potansiyel ihracat pazarlarına yönelik yeni ticaret anlaşmaları müzakere edilecek, Latin Amerika'ya yönelik ortaklık ve açılım politikaları karşılıklı yarar ve öncelikler temelinde sürdürülecek.

ETİKETLER
İhracat
Sıradaki Haber
Emtia piyasası "altın" ile taçlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
TKİ'de iş kazaları son 20 yılda yüzde 85 azaldı
12:34
Vakıflar Genel Müdürlüğü yılın ilk 8 ayında 1 milyon gıda kolisi dağıttı
12:25
Firmalar pazarlama, satış ve dağıtım için 4,2 trilyon lira harcadı
12:18
Patlama yaşanan makarna fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor
12:34
Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz'e çevirdi
12:25
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
Ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren Brugge turist yoğunluğundan şikayetçi
Ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren Brugge turist yoğunluğundan şikayetçi
FOTO FOKUS
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ