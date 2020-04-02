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KYK Mart ayı yurt ücretleri iadesi.. KYK yurt ücretleri iade edilmeye başladı...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt ücretlerinin iade edileceğini açıkladı. Öğrencilerin mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade edilecek. KYK yurt ücretleri iadesi..
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini vermiş yaklaşık 380 bin öğrencinin, ödediği ücretlerin iade edilmeye başlandığını bildirirken, geri ödenecek toplam tutarın 52 milyon 295 bin 858 TL olduğunu açıkladı.
KYK yurtları için 3 ay ücret alınmayacak
Bakan Kasapoğlu, öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretleri iade ettikleri gibi Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını vurguladı.
Etiketler: kyk mart ayı ücreti kyk yurt ücreti KYKSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 11:49
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