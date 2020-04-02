LPG’de büyük indirim

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, oto gazda 95 kuruş indirime gidildi.

Otogazın litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 3,43 liradan 2,48 liraya inecek. Otogazın litre fiyatı İstanbul'da 3,41 liradan 2,46 liraya, İzmir'de ise 3,40 liradan 2,45 liraya düştü.

Benzine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor.

11 Mart’ta motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günü gerçekleşmişti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

Bunun üzerine benzine litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim daha yapılmıştı. Sonrasında ise yeni düzenlemeyle benzinde 16 kuruş daha indirime gidilmişti. Son olarak da benzinde 22 kuruş indirim yapılmıştı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor.

Motorinde indirime gildimişti

24,26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 23,46 dolar seviyesinde tamamlayarak Kasım 2002'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Sektör temsilcileri bu nedenle akaryakıt ürünlerinde yeniden tarife değişikliği yaptı.

Buna göre, 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 8 kuruş indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.