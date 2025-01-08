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Ekonomi
AA 08.01.2025 16:43

KVKK ile TİHEK arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve buna ilişkin toplumsal farkındalığın geliştirilmesi konularında işbirliği protokolü imzalandı.

KVKK ile TİHEK arasında işbirliği protokolü imzalandı

KVKK'dan yapılan açıklamaya göre, KVKK Başkanı Faruk Bilir ile TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, kurumları adına işbirliği yapılmasını içeren protokole imza attı.

Protokol, insan haklarının ve kişisel verilerin korunmasının önemi hususunda kamuoyunda bilincin artırılması adına ortak çalışmalar yapılmasını içeriyor.

Protokolle çalıştay, panel, sempozyum gibi ortak programlar düzenlenmesi, kişisel verilerin korunması, ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarıyla ilgili konularda farkındalık artırıcı tematik projelerin hayata geçirilmesi ve ortak yayınlar çıkarılması hedefleniyor.

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KVKK TİHEK
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