KVKK ile TİHEK arasında işbirliği protokolü imzalandı

KVKK'dan yapılan açıklamaya göre, KVKK Başkanı Faruk Bilir ile TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, kurumları adına işbirliği yapılmasını içeren protokole imza attı.

Protokol, insan haklarının ve kişisel verilerin korunmasının önemi hususunda kamuoyunda bilincin artırılması adına ortak çalışmalar yapılmasını içeriyor.

Protokolle çalıştay, panel, sempozyum gibi ortak programlar düzenlenmesi, kişisel verilerin korunması, ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarıyla ilgili konularda farkındalık artırıcı tematik projelerin hayata geçirilmesi ve ortak yayınlar çıkarılması hedefleniyor.