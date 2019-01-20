Türkiye'de 2018 yılında kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla göre ikiye katlanarak, 6 bin 731'den 13 bin 405'e çıktı. Son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri "yabancı sermayeli" olarak ticaret siciline işlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de son 5 yılda gözlenen ekonomideki hareketli seyir şirket sayılarına da yansıdı.

Ülkede 2014 yılında 57 bin 710 şirket kuruldu. Bu rakam 2015'te 66 bin 701'e yükseldi. FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında ise kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,5 gerilemesine karşın 63 bin 709 oldu. Darbe girişiminin ekonomiye etkisini gidermek için alınan kararların etkisi, kurulan ve kapanan şirket sayılarında da etkili oldu. 2017'de kurulan şirket sayısı 72 bin 871'e ulaştı. Geçen yıl ise kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17 artışla 85 bin 279'a yükseldi.

Böylece, son 5 yılda kurulan şirket sayısı 346 bin 270'e ulaştı.

Söz konusu 5 yıllık dönemde kapanan şirket sayılarının sınırlı kaldığı görüldü. 2014 yılında kapanan şirket sayısı 14 bin 2 iken, bu rakam 2015'te 12 bin 114'e, 2016'da 11 bin 38'e geriledi. 2017'de ise 13 bin 517 olan kapanan şirket sayısı geçen yıl 12 bin 564'e geriledi. Böylece, 5 yıllık dönemde 63 bin 235 şirketin faaliyetini sonlandırdığı kayıtlara geçti. Kurulan ve kapanan şirket sayıları karşılaştırıldığında, söz konusu dönemde kapanan her şirketin yerine yaklaşık 5 şirketin faaliyete başlaması istatistiklere yansıdı.

Yabancı ortak sermayeliler ikiye katlandı

2014-2018 dönemine bakıldığında, kurulan şirketler arasında yabancı ortaklı olanların sayısında da artış gerçekleşti. Özellikle Suriyeli girişimcilerle Türk vatandaşlarının ortak işe girmeleri dikkati çekti.

Bu kapsamda, 2014'te 4 bin 736 yabancı ortaklı şirket iş başı yaparken, 2015'te rakam 4 bin 729 oldu. 2015'te kurulan yabancı ortaklı şirketlerin bin 599'unda Suriyelilerin de imzası yer aldı.

2016 yılında faaliyete geçen 4 bin 523 yabancı ortaklı şirketten bin 764'ünün, 2017'de de 6 bin 731 şirketten bin 202'sinin Suriye ortaklı olduğu kayıtlarda yer aldı.

Geçen yıl ise yabancı ortak sermayeli şirket sayısı bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 13 bin 405'e yükseldi. Bunların 6 bin 867'si Türkiye, bin 595'i Suriye, bin 152'si Suudi Arabistan ortaklı şirketlerden oluştu.

Son 5 yılda kurulan yabancı ortaklı şirket sayısı da 34 bin 124'e ulaştı. Böylece son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri yabancı sermaye desteğiyle iş başı yaptı.

Kaynak: AA