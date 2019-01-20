Türk müteahhitlerin yurt dışında da başarısı hız kesmeden devam ediyor.

Tutar bazında en çok projeye imza atılan ülke 3,9 milyar dolar ile Rusya olurken, bu ülkeyi 3 milyar dolarla Suudi Arabistan, 2 milyar dolarla Katar izledi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde yurt dışı inşaat pazarını etkileyecek unsurların başında enerji fiyatlarının seyri ile Suudi Arabistan, Cezayir gibi müteahhitlik firmalarımızın referanslarının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koşulları geliyor."

Kaynak: AA